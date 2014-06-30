Переводы с/на английский. Качественно, быстро. Тексты любой тематики.
Делаю переводы с английского на русский и с русского на английский.
Также занимаюсь преподаванием английского языка.
Работала в международном брачном агентстве. Деловые переписки (письма, чаты), свободное общение при личной встрече (синхронный перевод).
Коротко о себе:
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт", ф-т экономики и менеджмента, менеджмент с углубленным изучением английского языка.
Гарантирую качественное исполнение технических и художественных переводов, набор тестов и рерайтинг в срок.
Готова к сотрудничеству. Моя почта- [email protected]
Редактирование и Корректура
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от $4
от 1 дня
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Переводы
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от $5
от 1 дня
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Копирайтинг
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от $5
от 1 дня
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