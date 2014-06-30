Переводы с/на английский. Качественно, быстро. Тексты любой тематики.

Делаю переводы с английского на русский и с русского на английский.

Также занимаюсь преподаванием английского языка.

Работала в международном брачном агентстве. Деловые переписки (письма, чаты), свободное общение при личной встрече (синхронный перевод).

Коротко о себе:

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт", ф-т экономики и менеджмента, менеджмент с углубленным изучением английского языка.

Гарантирую качественное исполнение технических и художественных переводов, набор тестов и рерайтинг в срок.

Готова к сотрудничеству. Моя почта- [email protected]