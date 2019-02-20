butterfly98

Максим Бискубский butterfly98

 
25 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Сделать работу по сайту

    Загрузить сайт на хост, сделать разворачивающееся меню список, слайдер картинок с перелистыванием раз в две секунды и анотацию новостей на главной. Архив с сайтом будет прикреплен в лс.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать сайт по дизайну

    Нужно создать сайт по готовому дизайну, нужен фронт и бек, есть сервер где находится старый сайт. Нужны главная страница + 4-5 дополнительных, одна из них страница новостей и тоже одна из них страница с оплатой ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Необходим новый дизайн для веб-сайта благотворительного фонда

    Нужен веб-дизайн для сайта благотворительного фонда. Имеется старый сайт, но он требует обновления, добавления новых функций, таких как: выбор языка, удобная новостная лента, импорт фейсбук странички и прочее. Сам сайт не многостраничный , 4 пункта ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
WhiteCodeDev
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Сделать сайт по дизайну
Хороший заказчик, приятно было работать. Рекомендую!
Отлично выполненный заказ, сделано все быстро, раньше указанного срока, Михаил всегда был на связи, учтены все требования по ТЗ и даже во время заказа были приняты небольшие пожелания. Результатом доволен, при всех исходных данных и нюансах выполнено все по максимуму. Рекомендую!
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