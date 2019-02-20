butterfly98

Загрузить сайт на хост, сделать разворачивающееся меню список, слайдер картинок с перелистыванием раз в две секунды и анотацию новостей на главной. Архив с сайтом будет прикреплен в лс.
HTML-верстка4 заявки
Закрыт
4 года назад
Загрузить сайт на хост, сделать разворачивающееся меню список, слайдер картинок с перелистыванием раз в две секунды и анотацию новостей на главной. Архив с сайтом будет прикреплен в лс.
Нужно создать сайт по готовому дизайну, нужен фронт и бек, есть сервер где находится старый сайт. Нужны главная страница + 4-5 дополнительных, одна из них страница новостей и тоже одна из них страница с оплатой ...
Нужен веб-дизайн для сайта благотворительного фонда. Имеется старый сайт, но он требует обновления, добавления новых функций, таких как: выбор языка, удобная новостная лента, импорт фейсбук странички и прочее. Сам сайт не многостраничный , 4 пункта ...