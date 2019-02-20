butterfly98

Отлично выполненный заказ, сделано все быстро, раньше указанного срока, Михаил всегда был на связи, учтены все требования по ТЗ и даже во время заказа были приняты небольшие пожелания. Результатом доволен, при всех исходных данных и нюансах выполнено все по максимуму. Рекомендую!