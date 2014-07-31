butterfly_olga

Грамотные переводы с/на англ/ укр/рус. Написание текстов, редактура.

Предлагаю грамотное выполнение переводов с/на английский/русский/украинский язык; копирайтинг; редактуру; оформление текстов

Дипломированный переводчик-филолог, имею опыт выполнения письменных переводов и редактирования для одного из ведущих бюро переводов Украины, а также международных коммерческих компаний. Работа редактора научила быть предельно внимательной к деталям и не останавливаться в достижении идеального результата.

Также владею немецким (средний уровень) и польским (базовый уровень).

Люблю, чтобы все было правильно, четко и красиво. Увлекаюсь также рисованием и графическим дизайном.