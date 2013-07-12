butterflyoksana

Оксана butterflyoksana

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

gomer66
Максим 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Разработка медиаплана
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
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