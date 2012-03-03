Перевод, редактирование (en,de,nl)

Представляю команду профессиональных дипломированных переводчиков с зарубежным опытом и ежедневной разговорной практикой.

Мы готовы работать с текстами различной сложности, включая технический перевод, перевод финансовых и юридических документов.

Предлагаем услуги по локализации П/О, сайтов. Переведём художественные книги и научные работы.

Стоимость услуг (за 1000 знаков б/п):

Перевод:

Английский – Русский = $4

Русский – Английский = $4

Немецкий – Русский = $5

Русский – Немецкий = $5

Голландский – Русский = $7

Русский – Голландский = $7

Постоянным клиентам скидки.

Работаем по 100% предоплате.

Если вам обоснованно не понравится качество предоставляемых услуг, мы гарантируем 100% возврат денег.