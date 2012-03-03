Перевод, редактирование (en,de,nl)
Представляю команду профессиональных дипломированных переводчиков с зарубежным опытом и ежедневной разговорной практикой.
Мы готовы работать с текстами различной сложности, включая технический перевод, перевод финансовых и юридических документов.
Предлагаем услуги по локализации П/О, сайтов. Переведём художественные книги и научные работы.
Стоимость услуг (за 1000 знаков б/п):
Перевод:
Английский – Русский = $4
Русский – Английский = $4
Немецкий – Русский = $5
Русский – Немецкий = $5
Голландский – Русский = $7
Русский – Голландский = $7
Постоянным клиентам скидки.
Работаем по 100% предоплате.
Если вам обоснованно не понравится качество предоставляемых услуг, мы гарантируем 100% возврат денег.