Услуги бухгалтера онлайн для ИП и ООО. Консультации по налоговой оптимизации. Легализация бизнеса в любом регионе.

Опыт работы главным бухгалтером более 20 лет, знание всех систем налогообложения, мониторинг изменений законодательства в части бухгалтерского, налогового и кадрового учета. Опыт прохождения камеральных и выездных проверок ФНС, Роструд, ФСС и т.п.

Оказываю услуги:

1.Консультации по подбору оптимальной системы налогообложения, льготам для бизнеса - от 500 руб.

2.Консультации по лицензированию и маркировке -от 1000 руб.

3.Регистрация и ликвидация ИП и ООО . Подбор ОКВЭД. Подбор банка для открытия расчетного счета. Удаленно в любом регионе. - от 5000 руб.

4.Внесение изменений в учредительные документы в течении 24 часов- от 1000 руб.

5. Ведение бухгалтерии у ИП, ООО с разными системами налогообложения- от 5000 руб.

6.Ведение кадрового учета - от 500 руб.

7.Формирование и сдача отчетности в ФНС, ФСС, ПФР и Росстат - от 500 руб.

8.Нулевая отчетность за 2-3 часа , от вас только ИНН и адрес регистрации для ИП.

9.Обучаю ИП расчетам налогов, ежегодных страховых взносов и заполнению деклараций для самостоятельной работы - от 2000 руб.

10.Восстановление учета-от 5000 руб.

11.Подготовка договоров - от 500 руб.

12.Составление деклараций 3-НДФЛ.

Виды деятельности: услуги, торговля, образование, медицина .Работаю с онлайн-школами, маркетплейсами.