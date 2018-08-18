buxgalterhelp

1С Предприятие & 1С Бухгалтерия | Бух учет и отчетность | Консалтинг & Тренинг

Бухгалтер с богатым опытом и широком спектром знаний. Сертифицированный эксперт по 1С Предприятие & 1С Бухгалтерия.

Проводит консультации и тренинг по продуктам 1С, Бухгалтерия и Предприятие. Обучает настраиванию и пользованию программ, а также помощь в определенных вопросах и контексте. Эффективное обучение 1С учитывая глубокое ознакомление за быстрые сроки. Предлагается подготовка с нуля, а также и повышение нынешних знаний.

Также предлагает бухгалтерские услуги, такие как обслуживание и сопровождение, включая учет и отчетность, а также расчет всех налогов и заработных плат и консультации по налоговым отчетам​, ОСНО и УСН.

Работа выполняется быстро, правильно и надежно. Проводится работа по телефону, email, skype, выезд на выходных. Email: [email protected].