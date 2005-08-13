buycd

БайСД ООО buycd

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интернет-магазин

    $1000

    Обращаем Ваше внимание, код проекта уже написан, готовность - 60%, необходимо его ДОПИСАТЬ. Полное ТЗ: Интернет магазин BuyCD.RU Техническое задание Общие положения. Система создается с целью: - автоматизировать движение товара по складу: закупка, заказ, отправка, продажа (факт получения денег). - автоматизировать обработку ...

    Дизайн сайта
    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад