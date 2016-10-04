Здравствуйте. Меня зовут Карпейкин Игнат, мне 22года. Являюсь студентом МПГУ по специальности учитель истории иобществознания. Я считаю что мог бы претендовать на должность сценариста,

инженера или администратора. К своим

положительным качествам могу отнести: Стремление принимать нестандартные

решения, упорство, способность быстро

входить в контакт с людьми.Дополнительное образование:Курс актерского мастерства(2 года)Мои достижения:Организатор военно-исторических квестов на базеМПГУ. Автор сценария для игрового бала « Тайна Чернойкоролевы».Участие в Спектаклях(«Помните»2015; «Маленькийпринц»2015; 451 градус по Фаренгейту» в разработке) интерактивных литературных

салонах.Организатор, сценарист и Ведущий квестов для детей вразвлекательном комплексе «Черепаха».Портфолио и резюме буду рад предоставить на очномсобеседовании. Вы можете связаться со мной по телефону: 89151605472. Моя почта: [email protected]Благодарю за внимание, с уважением Карпейкин И. В.