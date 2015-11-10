Для западных проектов нужны дизайнеры, верстальщики и программисты

Привет! Меня зовут Алена и я работаю с разными западными (в основном) компаниями.

Мне нужны следующие фрилансеры, с которыми я рассчитываю на длительное сотрудничество:

- веб и графические дизайнеры (Photoshop, Illustrator, InDesign),

- веб девелоперы (HTML5, CSS3, javascript, php базово, Photoshop, адаптивная верстка, работа с CMS),

- программисты (php, создание и натяжка шаблона на WP).

Основные требования:

1. Педантичность и любовь к своей работе, ответственность.

2. Понимание современных тенденций в сайтостроении (и в графическом дизайне) и воплощение их в своей работе.

3. Знание английского языка (особенно для дизайнеров, так как подавляющая часть макетов будет именно на английском и вам придется разбираться с контентом от заказчика).

4. Опыт работы хотя бы пару лет (особенно это касается программистов), потому что мне нужно делать работу качественно и желательно быстро.

Сама я дизайнер со стажем, поэтому общий язык найдем. Насчет английского тоже буду помогать, но на личного переводчика не рассчитывайте)

Оплата в срок, в $.

Пишите и обязательно добавляйте свое портфолио.