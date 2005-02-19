Требуется senior Java разработчик для написания voip системы. Оставляйте ICQ для контакта.
Прикладное ПО3 заявки
Закрыт
14 лет назад
Требуется senior Java разработчик для написания voip системы. Оставляйте ICQ для контакта.
Нужен специалист для тестирования сайтов на уязвимости (sql injection). Оставляйте ICQ для контакта.
Нужно сделать web-аналог программки для определения принтеров. Должна работать под основными браузерами (думаю писать надо на java или flash).
Срочно нужен веб-разработчик asp.net. знакомый с dotnetnuke. Возможно длительное сотрудничество.