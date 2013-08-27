Разработка сайтов, веб-программирование, наполнение сайтов
По образованию: программист.
Основное, чем занимался, занимаюсь и буду заниматься:
- Создание сайтов
- Администрирование сайтов
- Наполнение сайтов
- Веб-программирование (создание веб-приложений)
- Создание Flash-анимации и Flash-приложений
- могу ещё много чего не основного.
Знания:
HTML, CSS, PHP, ActionScript, C, C++
Опыт:
- разработки сайтов на CMS Joomla, WordPress, OpenCart, DLE, а также создание небольших сайтов без использования CMS.
- администрирования порталов, интернет-магазинов, информационных сайтов
- создания флеш-анимации и флеш-приложений для системы дистанционного обучения
- написания уникальных и уникализированных статей Hi-Tech тематики.