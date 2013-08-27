Разработка сайтов, веб-программирование, наполнение сайтов

По образованию: программист.

Основное, чем занимался, занимаюсь и буду заниматься:

- Создание сайтов

- Администрирование сайтов

- Наполнение сайтов

- Веб-программирование (создание веб-приложений)

- Создание Flash-анимации и Flash-приложений

- могу ещё много чего не основного.

Знания:

HTML, CSS, PHP, ActionScript, C, C++

Опыт:

- разработки сайтов на CMS Joomla, WordPress, OpenCart, DLE, а также создание небольших сайтов без использования CMS.

- администрирования порталов, интернет-магазинов, информационных сайтов

- создания флеш-анимации и флеш-приложений для системы дистанционного обучения

- написания уникальных и уникализированных статей Hi-Tech тематики.