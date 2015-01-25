Проектирование ОВиК, систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, канализации

Компания BVI Group осуществляет комплексное проектирование инженерных систем в квартирах, частных домах, промышленных предприятиях, зданиях различного типа и назначения. Широкая база знаний, многолетний опыт работы со сложнейшими и масштабными проектами, использование новейших технологий, проверенных на практике в Европе, полные гарантии на любые виды работ.

Наша цель – создание комфортного, безопасного и энергоэффективного жилища, отвечающего всем современным требованиям.

Наша специализация – проектирование и установка отопительных и вентиляционных систем, кондиционирования, электрических и слаботочных сетей, систем водоснабжения и канализации, создание и реализация специальных решений в этих областях. Мы работаем с частными домами (в том числе и загородными), жилыми комплексами, квартирами, офисными, торговыми, промышленными помещениями и зданиями.