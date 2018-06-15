Веб-дизайн и разработка сайтов «под ключ» от Владислава👍

Здравствуйте, меня зовут Владислав!

Я профессионально занимаюсь веб-дизайном и разработкой сайтов 2 года. В работе использую только зарекомендовавшие себя технологии, слежу за трендами веб-дизайна и веб-разработки. В первую очередь, создаю дизайн, ориентированный на пользователей с учетом специфики бизнеса, поэтому не использую в работе шаблоны и тиражные решения. Только индивидуальный подход. Умею слушать и слышать своих клиентов. Вижу суть и нахожу яркие решения для каждого проекта. Настроен только на продуктивные и честные отношения с клиентом.

Что я могу для вас сделать:

 Landing Page

 Сайт-визитка

 Корпоративный сайт

 Интернет-магазин

 Копирайтинг (при заказе проекта)

Какие программы я использую:

 Adobe Photoshop

 Adobe XD

 Adobe Illustrator

 Figma

Какие программы я использую:

 Прототипирование сайта, интерфейса

 Web-, UX/UI-дизайн

 Верстка (HTML, CSS, JS+jQuery)

 Фреймворк Bootstrap 3/4

 Использую препроцессоры Sass и Pug(по необходимости)

 Для сборки проектов использую Gulp

 CMS(CMF) Modx Revo, miniShop2