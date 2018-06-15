Здравствуйте, меня зовут Владислав!
Я профессионально занимаюсь веб-дизайном и разработкой сайтов 2 года. В работе использую только зарекомендовавшие себя технологии, слежу за трендами веб-дизайна и веб-разработки. В первую очередь, создаю дизайн, ориентированный на пользователей с учетом специфики бизнеса, поэтому не использую в работе шаблоны и тиражные решения. Только индивидуальный подход. Умею слушать и слышать своих клиентов. Вижу суть и нахожу яркие решения для каждого проекта. Настроен только на продуктивные и честные отношения с клиентом.
Что я могу для вас сделать:
Landing Page
Сайт-визитка
Корпоративный сайт
Интернет-магазин
Копирайтинг (при заказе проекта)
Какие программы я использую:
Adobe Photoshop
Adobe XD
Adobe Illustrator
Figma
Какие программы я использую:
Прототипирование сайта, интерфейса
Web-, UX/UI-дизайн
Верстка (HTML, CSS, JS+jQuery)
Фреймворк Bootstrap 3/4
Использую препроцессоры Sass и Pug(по необходимости)
Для сборки проектов использую Gulp
CMS(CMF) Modx Revo, miniShop2