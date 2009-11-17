Программист
Microsoft Certified Professional (MCP ID # 2489097)
Образование: Санкт-Петербургский Государственный университет
1985 – 1990. Диплом с отличием
факультет: Экономический
отделение: Экономической кибернетики
специальность: экономист-математик
Профессиональные навыки:
• Разработка баз данных формата MS Access, Excel, DBF
• Изменение структуры существующей базы данных и экспорт данных в новую структуру
• Экспорт данных из одного формата в другой
• Создание удобных форм для ввода и анализа данных
• Создание документации к программным продуктам
• Формирование отчетной документации любой сложности в базах данных перечисленных форматов
• Ввод данных
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Портфолио
- Приложение для ведения базы данных134 просмотра
- Приложение для ведения базы данных144 просмотра
- Приложение для ввода анкет147 просмотров
- Табличный ввод данных148 просмотров
- Справочник учреждений здравоохранения147 просмотров