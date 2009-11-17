Программист

Microsoft Certified Professional (MCP ID # 2489097)

Образование: Санкт-Петербургский Государственный университет

1985 – 1990. Диплом с отличием

факультет: Экономический

отделение: Экономической кибернетики

специальность: экономист-математик

Профессиональные навыки:

• Разработка баз данных формата MS Access, Excel, DBF

• Изменение структуры существующей базы данных и экспорт данных в новую структуру

• Экспорт данных из одного формата в другой

• Создание удобных форм для ввода и анализа данных

• Создание документации к программным продуктам

• Формирование отчетной документации любой сложности в базах данных перечисленных форматов

• Ввод данных