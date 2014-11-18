Интернет маркетинг(SEO, PPC)

- SEO-аудит сайта:

- составление семантического ядра сайта;

- оптимизация сайта в поисковых системах по ключевым запросам;

- продвижение сайта в поисковых системах(взможны серые тематики);

- организация обмена ссылками;

- регистрация сайтов в каталогах(если это кому то ещё надо);

- повышение индекса цитируемости сайта(Тиц);

- повышение PR сайта;

- мониторинг позиций сайтов в поисковых системах;

- анализ запросов, посещаемости, аудитории сайта;

- анализ и исследование конкурентов;

- сбор статистики;

- разработка рекомендаций по технической оптимизации контента и структуры сайта;

- поиск эффективных методов продвижения сайта в Интернете;

- консультации в области SEO.

Дополнительные услуги:

- создание и организация компании эффективных объявлений в ЯДирект (и дургих PPC);

- новостной журналист(пополнение сайта уникальным/неуникальным кантентом);

- обслуживание UCOZ,DLE,Wordpress движков(смена шаблонов,исправление мелких багов, обновление движков, установка на хостинг сервера.);

Стоит отдельно написать что я могу:

Сайты по ВЧ, СЧ запросам в топ10 (Яндекс, Google);

Сайты по НЧ запросам;

Создание сателлитов, сплогов для основных проектов;

Начиная с 2011 года стал руководителем своей фриланс команды. Не достаёт только web-дизайнера, но это явление надеюсь временное.

Так же в последнее время занимался ведением очень крупных проектов от создания до первых маркетинговых работ.

Отзывы клиентов и примеры работ, предпочитаю показывать при общении непосредственно.

Цены на продвижение и т.д. зависят от вида работы. Минимальный порог 300$ aka 10000 рублей (консультации согласно договору).

ps Нахожусь и проживаю в России, Омск. Постоянный онлайн, не исчезаю. Практикую прямой вид общения. Те если возникнут какие либо проблемы, вы об этом узнаете сразу и без приукрашивавший.