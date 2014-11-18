- SEO-аудит сайта:
- составление семантического ядра сайта;
- оптимизация сайта в поисковых системах по ключевым запросам;
- продвижение сайта в поисковых системах(взможны серые тематики);
- организация обмена ссылками;
- регистрация сайтов в каталогах(если это кому то ещё надо);
- повышение индекса цитируемости сайта(Тиц);
- повышение PR сайта;
- мониторинг позиций сайтов в поисковых системах;
- анализ запросов, посещаемости, аудитории сайта;
- анализ и исследование конкурентов;
- сбор статистики;
- разработка рекомендаций по технической оптимизации контента и структуры сайта;
- поиск эффективных методов продвижения сайта в Интернете;
- консультации в области SEO.
Дополнительные услуги:
- создание и организация компании эффективных объявлений в ЯДирект (и дургих PPC);
- новостной журналист(пополнение сайта уникальным/неуникальным кантентом);
- обслуживание UCOZ,DLE,Wordpress движков(смена шаблонов,исправление мелких багов, обновление движков, установка на хостинг сервера.);
Стоит отдельно написать что я могу:
Сайты по ВЧ, СЧ запросам в топ10 (Яндекс, Google);
Сайты по НЧ запросам;
Создание сателлитов, сплогов для основных проектов;
Начиная с 2011 года стал руководителем своей фриланс команды. Не достаёт только web-дизайнера, но это явление надеюсь временное.
Так же в последнее время занимался ведением очень крупных проектов от создания до первых маркетинговых работ.
Отзывы клиентов и примеры работ, предпочитаю показывать при общении непосредственно.
Цены на продвижение и т.д. зависят от вида работы. Минимальный порог 300$ aka 10000 рублей (консультации согласно договору).
ps Нахожусь и проживаю в России, Омск. Постоянный онлайн, не исчезаю. Практикую прямой вид общения. Те если возникнут какие либо проблемы, вы об этом узнаете сразу и без приукрашивавший.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!