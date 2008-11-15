15.11.2008- по настоящее время
Freelancer
Сфера деятельности:
*скрытый маркетинг
*ведение и раскрутка блогов
*Social media marketing (ведение больших долгосрочных проектов)
18.03.2008 — 31.10.2008г.
ЗАТ «Диавест-Инвест»
Должность: менеджер по сбыту,
отдел по работе с розничными сетями
Должностные обязанности:
привлечение новых клиентов;
составление коммерческих предложений;
формирование модельного ряда ПК;
заказ товара;
оформление документов;
контроль поставок;
контроль дебиторской задолженности.
24.05.2006-17.03.2008г.
K-TRADE Ltd.
Должность: мерчендайзер-консультант в ТЦ19 METRO Cash and Carry
Должностные обязанности:
контроль приема товара на склад;
контроль расстановки товара на полках;
проверка рекламаций;
консультирование клиентов;
01.01.2003-02.04.2004г.
Общество с ограниченной ответственностью
«Фармос»
Должность: системный администратор компьютерной сети.
Должностные обязанности:
настройка программного обеспечения;
прокладка и настройка компьютерной сети;
обслуживание компьютерной и офисной техники.