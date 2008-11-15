by-mike

Михаил by-mike

 
36 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

15.11.2008- по настоящее время

Freelancer

Сфера деятельности:

*скрытый маркетинг

*ведение и раскрутка блогов

*Social media marketing (ведение больших долгосрочных проектов)

18.03.2008 — 31.10.2008г.

ЗАТ «Диавест-Инвест»

Должность: менеджер по сбыту,

отдел по работе с розничными сетями

Должностные обязанности:

привлечение новых клиентов;

составление коммерческих предложений;

формирование модельного ряда ПК;

заказ товара;

оформление документов;

контроль поставок;

контроль дебиторской задолженности.

24.05.2006-17.03.2008г.

K-TRADE Ltd.

Должность: мерчендайзер-консультант в ТЦ19 METRO Cash and Carry

Должностные обязанности:

контроль приема товара на склад;

контроль расстановки товара на полках;

проверка рекламаций;

консультирование клиентов;

01.01.2003-02.04.2004г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Фармос»

Должность: системный администратор компьютерной сети.

Должностные обязанности:

настройка программного обеспечения;

прокладка и настройка компьютерной сети;

обслуживание компьютерной и офисной техники.