byjullia

Юлия byjullia

 
60 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

ОПЫТ РАБОТЫ:

09.1998 г - наст. время Центр информатизации образования, Санкт-Петербург

Профиль организации: образовательное учреждение

Должность: преподаватель, руководитель группы

преподавание курсов компьютерных технологий различной направленности:

-базовых курсов компьютерной грамотности;

-углубленное владение офисными приложениями;

-работа с графическими пакетами;

-создание Flash-анимации;

-основы сайтостроения;

-основы программирования.

Организация разработки учебных программ и учебных пособий.

ОБРАЗОВАНИЕ:

1981-1987 Ленинградский институт авиационного приборостроения

Факультет: вычислительных и радиоэелектронных систем

Специальность ЭВМ

Квалификация по диплому инженер-системотехник

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Английский язык: читаю, веду переписку, могу изъясняться

Владение ПК: профессиональный пользователь, уверенное владение MS Office, HTML, CSS, SQL, JavaScript, Flash, Photoshop, PHP