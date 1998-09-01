ОПЫТ РАБОТЫ:
09.1998 г - наст. время Центр информатизации образования, Санкт-Петербург
Профиль организации: образовательное учреждение
Должность: преподаватель, руководитель группы
преподавание курсов компьютерных технологий различной направленности:
-базовых курсов компьютерной грамотности;
-углубленное владение офисными приложениями;
-работа с графическими пакетами;
-создание Flash-анимации;
-основы сайтостроения;
-основы программирования.
Организация разработки учебных программ и учебных пособий.
ОБРАЗОВАНИЕ:
1981-1987 Ленинградский институт авиационного приборостроения
Факультет: вычислительных и радиоэелектронных систем
Специальность ЭВМ
Квалификация по диплому инженер-системотехник
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Английский язык: читаю, веду переписку, могу изъясняться
Владение ПК: профессиональный пользователь, уверенное владение MS Office, HTML, CSS, SQL, JavaScript, Flash, Photoshop, PHP