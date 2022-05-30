Разработка сайтов + интернет-маркетинг

Наша команда работает с совершенно разными направлениями. И наверное уже нет той области в которой у нас не было бы практики. Для успешного продвижения бизнеса в online – нужно понимать как всё устроено: учитывать поведение потребителя, ситуацию на рынке ( в мире), конкуренцию, продукт.

За период 2019 – 2022 год:

– было выпущено более 400 сайтов (от лэндингов до интернет- магазинов)

– было запущено более 30 стартапов (уникальные продукты, франшизы, блоги)

– на постоянном обслуживании с 2019 года у нас даже на период “кризиса” остается 14-16 клиентов (это контекстная реклама, таргет, продвижение/ ведение в соц.сетях)

– мы работали с 90% существующих ниш на рынке и уже знаем как вас продвигать