bykov_direct

Контекстная реклама Яндекс.Директ под ключ! Сертифицированный специалист по настройке контекстной рекламы под ключ. Услуги: - Аудит сайта заказчика (если имеется). - Аудит существующей рекламной кампании. - Анализ конкурентов в заданной нише. - Настройка и запуск рекламных кампаний в Яндекс.Директ – РСЯ, поиск, креативы, графические объявления, смарт-баннеры, медийная реклама, аналитика, отчетность. - Последующее ведение рекламных кампаний, оптимизация до нужного результата. - Создание лендингов, сайтов-визиток, многостраничных сайтов.

Я против войны в Украине !