bykov_direct

Контекстная реклама Яндекс.Директ под ключ!
Сертифицированный специалист по настройке контекстной рекламы под ключ.
Услуги:
- Аудит сайта заказчика (если имеется).
- Аудит существующей рекламной кампании.
- Анализ конкурентов в заданной нише.
- Настройка и запуск рекламных кампаний в Яндекс.Директ – РСЯ, поиск, креативы, графические объявления, смарт-баннеры, медийная реклама, аналитика, отчетность.
- Последующее ведение рекламных кампаний, оптимизация до нужного результата.
- Создание лендингов, сайтов-визиток, многостраничных сайтов.
Я против войны в Украине!