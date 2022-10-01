bykov_direct

Антон bykov_direct

 
46 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Контекстная реклама Яндекс.Директ под ключ!

Сертифицированный специалист по настройке контекстной рекламы под ключ.

Услуги:

- Аудит сайта заказчика (если имеется).

- Аудит существующей рекламной кампании.

- Анализ конкурентов в заданной нише.

- Настройка и запуск рекламных кампаний в Яндекс.Директ – РСЯ, поиск, креативы, графические объявления, смарт-баннеры, медийная реклама, аналитика, отчетность.

- Последующее ведение рекламных кампаний, оптимизация до нужного результата.

- Создание лендингов, сайтов-визиток, многостраничных сайтов.