Хороший дизайн как стиль жизни
Привет
Меня зовут Макс. Ловлю дизайнерское вдохновление в славном городе Минске. Спокойствие и умиротворенность этого места прекрасно способствуют продуктивной и качественной работе. Падабайка! (лайк по-беларусски)
В дизайне кручусь-верчусь уже более 5 лет. Прошел путь от первых шагов кистями в Фотошопе до разработки качественных и современных макетов любой сложности. Спасибо моим прекрасным дамам (жене и дочери) за то, кто я есть
Работаю с головой и чувством вкуса. От дизайна простого баннера до многостраночного сайта – для меня важна не только красивая подача, но и логика + удобство пользования будущим продуктом. Так что ваш дизайн в надежных руках
Мои профили:
Behance | Dribbble | Telegram | Instagram
Мои услуги:
Лендинг – лучший выбор для демонстрации своего товара или услуги в рамках одной страницы
Корпоративный сайт – визитная карточка компании на 5-8 страниц, где есть данные о реализуемых продуктах, команде и преимуществах работы
Интернет-магазин – реализация широкого спектра товаров с мега-меню и корзиной
Сайт под ключ – добавление к дизайн-решениям верстку сайта в Тильде
Адаптивный дизайн – отображние сайта на различных устройствах
Прототипирование – конструкция будущего сайта для показа его структуры и принципов
Кликабельный макет – наглядное поведение активных элементов макета
Мобильное приложение – работа сугубо в мобильном мире с максимальной продуктивностью
Фирменный логотип – возможость выделить себя на фоне остальных
Иконки, баннеры, картинки – как приятный бонус и дополнение к работе
Мои инструменты:
Figma – основа основ для дизайна, прототипов и кликабельных макетов
Photoshop – обтравка, редактирование и цветокоррекция фотографий
Illustrator – отрисовка логотипов, иконок, векторных элементов
After Effects – создание анимаций для веб-сайтов и мобильных приложений
Blender – разработка 3D-объектов
Tilda – сборка сайта на базе конструктора
Начало работы
Работаю по предоплате в 30% от стоимости проекта. Если мое первоначальное решение вас не устроит – возвращаю деньги. Не беда, если нет конкретного видения для желаемого дизайна – помогу с анализом конкурентов и сделаю прототип будущего сайта/приложения
Правки бесплатны и не ограничены
Я заинтересован так же, как и вы, чтобы конечный продукт был максимально нагляден, удобен и полезен в использовании
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