UI/UX, веб дизайн, мобильные приложения

Хороший дизайн как стиль жизни



Привет

Меня зовут Макс. Ловлю дизайнерское вдохновление в славном городе Минске. Спокойствие и умиротворенность этого места прекрасно способствуют продуктивной и качественной работе. Падабайка! (лайк по-беларусски)

В дизайне кручусь-верчусь уже более 5 лет. Прошел путь от первых шагов кистями в Фотошопе до разработки качественных и современных макетов любой сложности. Спасибо моим прекрасным дамам (жене и дочери) за то, кто я есть

Работаю с головой и чувством вкуса. От дизайна простого баннера до многостраночного сайта – для меня важна не только красивая подача, но и логика + удобство пользования будущим продуктом. Так что ваш дизайн в надежных руках

Мои профили:

Behance | Dribbble | Telegram | Instagram





Мои услуги:

Лендинг – лучший выбор для демонстрации своего товара или услуги в рамках одной страницы

Корпоративный сайт – визитная карточка компании на 5-8 страниц, где есть данные о реализуемых продуктах, команде и преимуществах работы

Интернет-магазин – реализация широкого спектра товаров с мега-меню и корзиной

Сайт под ключ – добавление к дизайн-решениям верстку сайта в Тильде

Адаптивный дизайн – отображние сайта на различных устройствах

Прототипирование – конструкция будущего сайта для показа его структуры и принципов

Кликабельный макет – наглядное поведение активных элементов макета

Мобильное приложение – работа сугубо в мобильном мире с максимальной продуктивностью

Фирменный логотип – возможость выделить себя на фоне остальных

Иконки, баннеры, картинки – как приятный бонус и дополнение к работе



Мои инструменты:

Figma – основа основ для дизайна, прототипов и кликабельных макетов

Photoshop – обтравка, редактирование и цветокоррекция фотографий

Illustrator – отрисовка логотипов, иконок, векторных элементов

After Effects – создание анимаций для веб-сайтов и мобильных приложений

Blender – разработка 3D-объектов

Tilda – сборка сайта на базе конструктора

Начало работы

Работаю по предоплате в 30% от стоимости проекта. Если мое первоначальное решение вас не устроит – возвращаю деньги. Не беда, если нет конкретного видения для желаемого дизайна – помогу с анализом конкурентов и сделаю прототип будущего сайта/приложения

Правки бесплатны и не ограничены

Я заинтересован так же, как и вы, чтобы конечный продукт был максимально нагляден, удобен и полезен в использовании