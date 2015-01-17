bymer101

Александр bymer101

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать флаер и визитку для вручения гастробайтерам

    Привет!    У меня мастерская по ремонту бытовой техники: стиральных машин, холодильников, электроплит. Я покупаю нерабочею технику у местных дворников. Проблема с которой мы столкнулись что дворники, в своей массе не владеют ...

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обработка изображения

    День Добрый! Нужно обработать изображение (убрать текст по верху) и вставить мой (KitchenSpareParts). В предложение прошу сразу отмечать заявку как окончательную, с конкретным предложением :) ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннер и логотип для магазина на Ebay

    $50

    День добрый! Необходимо разработать баннер и логотип для начинающего магазина в системе ебай. Интернет магазин занимается продажей запчастей для кухонной и бытовой технике. Приблизительный ассортимент можно посмотреть на http://stores.ebay.com/kitchenspairparts . ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
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Все круто, рекомендую, отличный заказчик :)
Все супер!
Ответный отзыв
k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Обработка Фото
Отличный заказчик, хорошее ТЗ и быстрая оплата
Все супер
Ответный отзыв
And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Баннер и логотип для магазина на Ebay
Все отлично, рад сотрудничеству! Спасибо!
Все норм)))
Ответный отзыв