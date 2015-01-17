Привет! У меня мастерская по ремонту бытовой техники: стиральных машин, холодильников, электроплит. Я покупаю нерабочею технику у местных дворников. Проблема с которой мы столкнулись что дворники, в своей массе не владеют ...
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- Дизайн продукции15 заявокЗакрыт9 лет назад
День Добрый! Нужно обработать изображение (убрать текст по верху) и вставить мой (KitchenSpareParts). В предложение прошу сразу отмечать заявку как окончательную, с конкретным предложением :) ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
День добрый! Нужно обработать фотку. Убрать логотип поверх фотки. Оплата PayPal. Жду предложения и сроки. :)Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
День добрый! Необходимо разработать баннер и логотип для начинающего магазина в системе ебай. Интернет магазин занимается продажей запчастей для кухонной и бытовой технике. Приблизительный ассортимент можно посмотреть на http://stores.ebay.com/kitchenspairparts . ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
10 лет назад
Все круто, рекомендую, отличный заказчик :)
Ответный отзыв
Все супер!
$3
10 баллов
10 лет назад
Отличный заказчик, хорошее ТЗ и быстрая оплата
Ответный отзыв
Все супер
$50
10 баллов
10 лет назад
Все отлично, рад сотрудничеству! Спасибо!
Ответный отзыв
Все норм)))