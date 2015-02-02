byrgyi73

Антон byrgyi73

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • OpenCart + Мой Склад

    Здравствуйте,нужно интегрировать OpenCart с системой Мой склад(moysklad.ru). Синхронизация по остатку и заказам. Интеграция делается на основе модуля OpenCart Exchange 1C От вас сроки и цены.

    Opencart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • SEO копирайтинг

    Написать seo текст для страницы скачивания Opencart. Ключ слова: Скачать opencart, скачать opencart 2.0, opencart официальный релиз. Объем 1000 символов.

    Opencart
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO копирайтинг

    Здравствуйте, ищу специалиста по seo копирайтингу. Уникальность требуется 100% - текст должен быть грамотный и понятный как для людей так и для поисковой системы. Требуется 2 - 3 статьи в среднем по 2500 знаков. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$4
10 баллов
10 лет назад
SEO копирайтинг
Opencart
Второй заказ от Антона. Все замечательно! Рекомендую!
Рекомендую всем! Большое спасибо за качественный сео копирайт!
Ответный отзыв
Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
SEO копирайтинг
Очень приятное сотрудничество. Понятно поставлена задача и оперативно проверенная и оплаченная работа - все просто отлично. Рекомендую!!
Заказал 2 - сео текста на 4000 символов. Качество текстов на высоком уровне остался доволен. Буду обращаться! Спасибо.
Ответный отзыв