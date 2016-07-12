Профессиональная, адаптивная вёрстка сайтов - быстро и качественно (HTML5/CSS3).

Кроссбраузерность (IE8+, последние версии браузеров Safari, Firefox, Opera, Chrome, Android Browser).

Хорошо читаемый код. Валидация w3c.

Для точности верстки использую PixelPerfect, ModularGrid.

Знание Javascript/JQuery, БЭМ, sass/less/stylus, Bootstrap3, AngularJS, gulp/grunt/webpack, git, MODx.

Профессионально занимаюсь созданием mail писем. Дизайн\верстка\контент\Интеграция в Mailchimp.

С людьми без положительных отзывов и на объемы до 50$ работаю только после 100% предоплаты.