Трифонов Леонид

Могилев Беларусь,

моб: +375(29) 114-8-411

[email protected]

Я считаю, что обладаю всеми качествами, необходимыми для успешной деятельности в рамках должности Тестировщик ПО. Обладаю способностью быстро обучаться, гибкостью, спокойным уравновешенным харрактером.

Навыки

Техника: IBM PC compatibles, Macintosh, принтера, копировальные аппараты

Языки программирования: VBA, Turbo Pascal

ПО: MS Access, MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer, 1C Enterprise, Remote Desktop, VPN, Opera, Firefox

ОС: MS Windows (98, 2000, 2003, XP), MS Windows Mobile, Mac OS, Linux, SCO UNIX, MS DOS

Предыдущий опыт

МАРТ, 2008 - ОКТ, 2008

EPAM SYSTEMS, INC.

ПОЗИЦИЯ Старший инженер по качеству

ПОЗИЦИЯ В ПРОЕКТЕ Тестировщик, руководитель группы тестирования

ЗАКАЗЧИК 3i Entertainment, Inc.

ПРОЕКТ EPM-3IE. Разработка веб-портала www.perfomania.com

УЧАСТИЕ Функциональное тестирование, написание тесткейсов и тестовых сценариев, анализ требований.

КОМАНДА 1 PM, 6 .NET разработчиков, 3 Тестировщика, 1 Бизнес аналитик, 1 Системный Архитектор,

БАЗЫ ДАННЫХ MS SQL 2005

СРЕДСТВА PMC, Remote Desktop.

ТЕХНОЛОГИИ MS.NET 1.1, DHTML, JScript, AJAX, XML Web services

ДЕК, 2006 - МАРТ, 2008

EPAM SYSTEMS, INC.

ПОЗИЦИЯ Старший инженер по качеству

ПОЗИЦИЯ В ПРОЕКТЕ Тестировщик, руководитель группы тестирования

ЗАКАЗЧИК One Call Medical

ПРОЕКТ OCM-PHX проект для OCM. Портирование существующего PowerBuilder приложения на платформу ,NET

УЧАСТИЕ Функциональное тестирование, написание тесткейсов и тестовых сценариев, анализ требований.

КОМАНДА 4 BA, 1 Data Modeler, 1 Information Architect, 2 Performance Analyst, 5 тестеров, 11 разработчиков,

БАЗЫ ДАННЫХ Oracle 10

СРЕДСТВА PMC, Remote Desktop, Aventail VPN Connection.

ТЕХНОЛОГИИ

ОКТ, 2006 - ДЕК, 2006

EPAM SYSTEMS, INC.

ПОЗИЦИЯ Инженер по качеству

ПОЗИЦИЯ В ПРОЕКТЕ Тестировщик.

ЗАКАЗЧИК 3i Entertainment, Inc.

ПРОЕКТ EPM-3IE. Разработка веб-портала www.perfomania.com

УЧАСТИЕ Функциональное тестирование, написание тесткейсов и тестовых сценариев, анализ требований.

КОМАНДА 1 PM, 6 .NET разработчиков, 3 Тестировщика, 1 Бизнес аналитик, 1 Системный Архитектор,

БАЗЫ ДАННЫХ MS SQL 2005

СРЕДСТВА PMC, Remote Desktop.

ТЕХНОЛОГИИ MS.NET 1.1, DHTML, JScript, AJAX, XML Web services

ИЮЛЬ, 2002 - ОКТ, 2006

ГУ "МОГИЛЕВОБЛГИДРОМЕТ"

ПОЗИЦИЯ Руководитель группы сопровождения программно-технических комплексов

ПРОЕКТ Система RECAS (сбор радиационной и метеорологической информации) поддержка ПО. Система АСРК (контроль радиационной обстановки в режиме реального времени) поддержка ПО. Системы АРМ. поддержка ПО.

УЧАСТИЕ Поддержка LAN, систем связи, hardware

КОМАНДА 2 разработчика

БАЗЫ ДАННЫХ Oracle, MySQL

СРЕДСТВА MS Remote Desktop, Remote Administrator

ТЕХНОЛОГИИ SQL, SSH

ИЮЛЬ, 2002 - ОКТ, 2006

ГУ "МОГИЛЕВОБЛГИДРОМЕТ"

ПОЗИЦИЯ Системный администратор

ПРОЕКТ Система RECAS (сбор радиационной и метеорологической информации) поддержка ПО. Система АСРК (контроль радиационной обстановки в режиме реального времени) поддержка ПО. Системы АРМ. поддержка ПО., Система UNIMAS (Linux version) поддержка, MTS (Unix version) поддержка.

УЧАСТИЕ Установка, настройка и поддержка программного обеспечения. Поддержка и настройка локальной сети и модемных линий.

КОМАНДА 2 человека

СРЕДСТВА MS Remote Desktop, Remote Administrator

ТЕХНОЛОГИИ SQL, SSH

Образование

Могилевский машиностроительный институт.

С 1998 по 2001

Аспирантура: Контроль и диагностика в машиностроении.

Могилевский машиностроительный институт.

С 1993 по 1998

По специальности ФМИ.

Тренинги и сертификаты

Software Testing Concepts, EPAM Systems, Minsk, 2006

Хобби

Чтение, плавание, рыбалка.

Дополнительно

В/У с 1995г. Женат, двое детей. Без вредных привычек.