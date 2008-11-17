Трифонов Леонид
Могилев Беларусь,
моб: +375(29) 114-8-411
Я считаю, что обладаю всеми качествами, необходимыми для успешной деятельности в рамках должности Тестировщик ПО. Обладаю способностью быстро обучаться, гибкостью, спокойным уравновешенным харрактером.
Навыки
Техника: IBM PC compatibles, Macintosh, принтера, копировальные аппараты
Языки программирования: VBA, Turbo Pascal
ПО: MS Access, MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer, 1C Enterprise, Remote Desktop, VPN, Opera, Firefox
ОС: MS Windows (98, 2000, 2003, XP), MS Windows Mobile, Mac OS, Linux, SCO UNIX, MS DOS
Предыдущий опыт
МАРТ, 2008 - ОКТ, 2008
EPAM SYSTEMS, INC.
ПОЗИЦИЯ Старший инженер по качеству
ПОЗИЦИЯ В ПРОЕКТЕ Тестировщик, руководитель группы тестирования
ЗАКАЗЧИК 3i Entertainment, Inc.
ПРОЕКТ EPM-3IE. Разработка веб-портала www.perfomania.com
УЧАСТИЕ Функциональное тестирование, написание тесткейсов и тестовых сценариев, анализ требований.
КОМАНДА 1 PM, 6 .NET разработчиков, 3 Тестировщика, 1 Бизнес аналитик, 1 Системный Архитектор,
БАЗЫ ДАННЫХ MS SQL 2005
СРЕДСТВА PMC, Remote Desktop.
ТЕХНОЛОГИИ MS.NET 1.1, DHTML, JScript, AJAX, XML Web services
ДЕК, 2006 - МАРТ, 2008
EPAM SYSTEMS, INC.
ПОЗИЦИЯ Старший инженер по качеству
ПОЗИЦИЯ В ПРОЕКТЕ Тестировщик, руководитель группы тестирования
ЗАКАЗЧИК One Call Medical
ПРОЕКТ OCM-PHX проект для OCM. Портирование существующего PowerBuilder приложения на платформу ,NET
УЧАСТИЕ Функциональное тестирование, написание тесткейсов и тестовых сценариев, анализ требований.
КОМАНДА 4 BA, 1 Data Modeler, 1 Information Architect, 2 Performance Analyst, 5 тестеров, 11 разработчиков,
БАЗЫ ДАННЫХ Oracle 10
СРЕДСТВА PMC, Remote Desktop, Aventail VPN Connection.
ТЕХНОЛОГИИ
ОКТ, 2006 - ДЕК, 2006
EPAM SYSTEMS, INC.
ПОЗИЦИЯ Инженер по качеству
ПОЗИЦИЯ В ПРОЕКТЕ Тестировщик.
ЗАКАЗЧИК 3i Entertainment, Inc.
ПРОЕКТ EPM-3IE. Разработка веб-портала www.perfomania.com
УЧАСТИЕ Функциональное тестирование, написание тесткейсов и тестовых сценариев, анализ требований.
КОМАНДА 1 PM, 6 .NET разработчиков, 3 Тестировщика, 1 Бизнес аналитик, 1 Системный Архитектор,
БАЗЫ ДАННЫХ MS SQL 2005
СРЕДСТВА PMC, Remote Desktop.
ТЕХНОЛОГИИ MS.NET 1.1, DHTML, JScript, AJAX, XML Web services
ИЮЛЬ, 2002 - ОКТ, 2006
ГУ "МОГИЛЕВОБЛГИДРОМЕТ"
ПОЗИЦИЯ Руководитель группы сопровождения программно-технических комплексов
ПРОЕКТ Система RECAS (сбор радиационной и метеорологической информации) поддержка ПО. Система АСРК (контроль радиационной обстановки в режиме реального времени) поддержка ПО. Системы АРМ. поддержка ПО.
УЧАСТИЕ Поддержка LAN, систем связи, hardware
КОМАНДА 2 разработчика
БАЗЫ ДАННЫХ Oracle, MySQL
СРЕДСТВА MS Remote Desktop, Remote Administrator
ТЕХНОЛОГИИ SQL, SSH
ИЮЛЬ, 2002 - ОКТ, 2006
ГУ "МОГИЛЕВОБЛГИДРОМЕТ"
ПОЗИЦИЯ Системный администратор
ПРОЕКТ Система RECAS (сбор радиационной и метеорологической информации) поддержка ПО. Система АСРК (контроль радиационной обстановки в режиме реального времени) поддержка ПО. Системы АРМ. поддержка ПО., Система UNIMAS (Linux version) поддержка, MTS (Unix version) поддержка.
УЧАСТИЕ Установка, настройка и поддержка программного обеспечения. Поддержка и настройка локальной сети и модемных линий.
КОМАНДА 2 человека
СРЕДСТВА MS Remote Desktop, Remote Administrator
ТЕХНОЛОГИИ SQL, SSH
Образование
Могилевский машиностроительный институт.
С 1998 по 2001
Аспирантура: Контроль и диагностика в машиностроении.
Могилевский машиностроительный институт.
С 1993 по 1998
По специальности ФМИ.
Тренинги и сертификаты
Software Testing Concepts, EPAM Systems, Minsk, 2006
Хобби
Чтение, плавание, рыбалка.
Дополнительно
В/У с 1995г. Женат, двое детей. Без вредных привычек.
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