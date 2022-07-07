Дизайнер

Занимаюсь графическим дизайном более 3х лет. Успешно работаю в коммуникационной компании МТТ, которая является дочерней компанией МТС. Создаю яркий и современный дизайн. Есть навыки монтажа и обработки звука. - сайты-визитки;

- landing page;

- сайты-портфолио;

- промо-сайты;

- корпоративные сайты;

- баннеры / креативы;

- презентации.

* Бесплатные тестовые задания не выполняю.

* Работаю по предоплате 50% или через безопасную сделку.

Telegram: @byshomee