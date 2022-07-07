Дизайнер
Занимаюсь графическим дизайном более 3х лет. Успешно работаю в коммуникационной компании МТТ, которая является дочерней компанией МТС. Создаю яркий и современный дизайн. Есть навыки монтажа и обработки звука. - сайты-визитки;
- landing page;
- сайты-портфолио;
- промо-сайты;
- корпоративные сайты;
- баннеры / креативы;
- презентации.
* Бесплатные тестовые задания не выполняю.
* Работаю по предоплате 50% или через безопасную сделку.
Telegram: @byshomee
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Лендинг для свадебного агентсва15 просмотров
- Презентация продуктов12 просмотров
- Баннеры/креативы23 просмотра
- Презентация для компании МТТ14 просмотров
- Баннеры на внутренние страницы сайта11 просмотров