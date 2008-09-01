копирайтер, рерайтер

Резюме

Столяр Александра Васильевна

Редактор, корректор

полная занятость, неполная занятость, удаленный сотрудник, дистанционный сотрудник.

Дата рождения: 20 августа 1991 (21 год)

Регион: Запорожье

Контактная информация: email – [email protected];Skype – bysinkasasha

Карта Приват Банка 4627 0858 2785 2258

Образование:

Неоконченное высшее

с 09.2008 по 05.2013

Запорожский национальный университет, журналистики, "Издательское дело и редактирование", Запорожье.

Профессиональные навыки:

Навыки работы с компьютером, ПО

Свободный пользователь ПК. Домашний компьютер с доступом в Интернет.

Быстрая печать

Грамотная разговорная и письменная речь.

Уверенное пользование сетью Интернет

Ключевая информация:

Целеустремленная, исполнительная, люблю в своей работе учитывать каждую деталь. Уважаемый работодатель! Надеюсь на наше сотрудничество!

Владение языками

украинский, русский — эксперт

английский — средний