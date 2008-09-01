Резюме
Столяр Александра Васильевна
Редактор, корректор
полная занятость, неполная занятость, удаленный сотрудник, дистанционный сотрудник.
Дата рождения: 20 августа 1991 (21 год)
Регион: Запорожье
Контактная информация: email – [email protected];Skype – bysinkasasha
Карта Приват Банка 4627 0858 2785 2258
Образование:
Неоконченное высшее
с 09.2008 по 05.2013
Запорожский национальный университет, журналистики, "Издательское дело и редактирование", Запорожье.
Профессиональные навыки:
Навыки работы с компьютером, ПО
Свободный пользователь ПК. Домашний компьютер с доступом в Интернет.
Быстрая печать
Грамотная разговорная и письменная речь.
Уверенное пользование сетью Интернет
Ключевая информация:
Целеустремленная, исполнительная, люблю в своей работе учитывать каждую деталь. Уважаемый работодатель! Надеюсь на наше сотрудничество!
Владение языками
украинский, русский — эксперт
английский — средний