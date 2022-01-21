bystrykhmary

Удаленная работа - сопровождение поставок и закупок, договорная документация, первичная бухгалтерия и т.п.

Опыт работы:

Снабжение - Закупка изделий у производителей, подготовка ПДДС,

создание реестра по оплате, переговоры с поставщиками,

анализ цен, деловые переписки с производителем,

подготовка договорной документации с производителем,

согласование договорной документации к закупке по 223-ФЗ, 275-ФЗ,

отслеживание дефицита изделий, проверка и передача первичной бухгалтерии по закреплённой номенклатуре, Отслеживание поставки изделий.

Маркетинг - Ведение сайта компании, сравнительный конкурентный анализ цен,

анализ рекомендованных цен, определение потенциала, подготовка подарков и поздравления партнёров и клиентов компании, отслеживание и оформление работы с франчайзи,

закрытие дебиторской задолженности, выставление счетов и отслеживание оплат роялти,

деловая переписка с франчайзи.

Банк - Привлечение клиентов (сектор МСБ) ну услуги Банка (корпоративные карты, овердрафт, эквайринг, интернет-эквайринг, зарплатный проект, кредитные карты); АФХД компании, анализ бизнеса и кредитоспособности клиента, сопровождение сделки по услуге овердрафт, начисление комиссий за обслуживание, анализ и резюмирование бизнеса клиента, обучение клиентов работе в системе "Банк-клиент", открытие расчетного счета, выдача сотрудникам клиентов зарплатных и кредитных карт.

Агентство недвижимости - Агентские услуги в недвижимости, Консалтинг, оценка в недвижимости,

ипотечный брокер по работе с проблемными клиентами, подготовка договорной документации к сделке.