byte

Гость byte

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Верстка сайта

    $250

    Требуется верстка некоторых частей сайта ( точнее смс) . Подробности по Icq . От вас Уверенное знание CSS, адаптация кода под различные версии броузеров, опыт работы от 1 года в этой области.

    Верстка сайтаCSS
    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Web2.0 проект

    Привет, ищу разработчика для web2.0 проекта Есть идеи, хостинг, время . От вас требуется знание AJAX, PHP, HTML, Java(JavaScript), наличие времени ~3 часа в день, обязательность, ответсвенность, серьезный подход к делу, желание работать. Опыт программирования ...

    PHPJavascriptHTMLAjax
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Переписать С++ программу на Java платформу

    требуется переписать программу из С/С++ в Java требования Отличное знание Java - опыт программирования на этой платформе 3+ лет. Свободное время для выполнения задания не меньше 3-х часов в день . Ответсвенность , качество . Программа сетевая ...

    Linux
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Доработка проекта под Линукс

    $600

    Требуется доработать проект под Линукс - в проекте использован С/C++ pthreads,sockets,много-поточность. Программа не корректно работает , то есть требуется выявить ошибки и оптимизировать код и алгоритм. Требования к кандидатам. Предпочтение отдам команде специалистов ! -Отличное ...

    Linux
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуется доработать флешку

    $40

    Требуется доработать флешку - сорсы имеются . Флешка использует скрипт , так что работа для тех кто разбирается с кодингом во флешке . Скрипт несложный однако. Просьба - опыт 1 год и более.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Доработка программы под Linux

    $1000

    Требуется программист с отличным знанием С под Linux , владеющий знаниями в области многопоточного программирования , threads ,sockets. С опытом не менее 3-х лет (чем больше тем лучше) . Большой плюс , если вы аналитик или архитектор.Большая ...

    Linux
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад