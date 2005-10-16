Требуется верстка некоторых частей сайта ( точнее смс) . Подробности по Icq . От вас Уверенное знание CSS, адаптация кода под различные версии броузеров, опыт работы от 1 года в этой области.
- $250HTML-верстка30 заявокЗакрыт16 лет назад
Привет, ищу разработчика для web2.0 проекта Есть идеи, хостинг, время . От вас требуется знание AJAX, PHP, HTML, Java(JavaScript), наличие времени ~3 часа в день, обязательность, ответсвенность, серьезный подход к делу, желание работать. Опыт программирования ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт18 лет назад
требуется переписать программу из С/С++ в Java требования Отличное знание Java - опыт программирования на этой платформе 3+ лет. Свободное время для выполнения задания не меньше 3-х часов в день . Ответсвенность , качество . Программа сетевая ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $600
Требуется доработать проект под Линукс - в проекте использован С/C++ pthreads,sockets,много-поточность. Программа не корректно работает , то есть требуется выявить ошибки и оптимизировать код и алгоритм. Требования к кандидатам. Предпочтение отдам команде специалистов ! -Отличное ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $40
Требуется доработать флешку - сорсы имеются . Флешка использует скрипт , так что работа для тех кто разбирается с кодингом во флешке . Скрипт несложный однако. Просьба - опыт 1 год и более.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $1000
Требуется программист с отличным знанием С под Linux , владеющий знаниями в области многопоточного программирования , threads ,sockets. С опытом не менее 3-х лет (чем больше тем лучше) . Большой плюс , если вы аналитик или архитектор.Большая ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт18 лет назад