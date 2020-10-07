!= О презентациях =!
- Подготовлю качественные презентации в срок на английском и русском языках. Презентации на всевозможные темы.
!= Что потребуется от вас =!
- Информация в текстовом формате и поставить мне четкий дедлайн.
!= Цены моих услуг =!
- Цена за 1 обычный лист презентации - 1200 тг.
- Цена за 1 лист презентации при заказе от 10 листов - 1000 тг.
- Цена за рекламный лист - 2000 тг. (Рекламный баннер)
- 20% к итоговой стоимости за срочность. (В среднем делаю от 1-3 дней)
!= Как проходит оплата =!
- Вы делаете заказ и я сразу принимаюсь за работу. После выполнения, я скидываю вам видео и вы оцениваете внешний вид. Затем оплата и я скидываю вам проект в форматах PNG, PPTX и PDF.
!= Мое портфолио =!
- Портфолио я прикрепил к olx объявлению.
!= Почему у меня? = !
- Занимаюсь дизайнерской деятельностью 2 года.
- Любой дедлайн в срок
- Опыт работы в Photoshop и illustrator