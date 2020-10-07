Презентации и логотипы на заказ

!= О презентациях =!

- Подготовлю качественные презентации в срок на английском и русском языках. Презентации на всевозможные темы.

!= Что потребуется от вас =!

- Информация в текстовом формате и поставить мне четкий дедлайн.

!= Цены моих услуг =!

- Цена за 1 обычный лист презентации - 1200 тг.

- Цена за 1 лист презентации при заказе от 10 листов - 1000 тг.

- Цена за рекламный лист - 2000 тг. (Рекламный баннер)

- 20% к итоговой стоимости за срочность. (В среднем делаю от 1-3 дней)

!= Как проходит оплата =!

- Вы делаете заказ и я сразу принимаюсь за работу. После выполнения, я скидываю вам видео и вы оцениваете внешний вид. Затем оплата и я скидываю вам проект в форматах PNG, PPTX и PDF.

!= Мое портфолио =!

- Портфолио я прикрепил к olx объявлению.

!= Почему у меня? = !

- Занимаюсь дизайнерской деятельностью 2 года.

- Любой дедлайн в срок

- Опыт работы в Photoshop и illustrator