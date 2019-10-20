Бизнес-консультирование, разработка технических заданий (ТЗ) и документации на информационные системы, переводы с английского
Бизнес-консультирование:
- Описание и оптимизация бизнес-процессов;
- Описание и оптимизация организационной структуры;
- Разработка регламентов;
- Разработка стратегии (выбор стратегии, разработка стратегической карты, разработка KPI).
Бизнес-анализ для ИТ:
- Обследование, сбор и формализация требований к системам автоматизации бизнеса;
- Разработка технических заданий (в т.ч. по ГОСТ 34.602-89);
- Разработка технической документации на информационные системы (в т.ч. по ГОСТ РД-50.34-698.90).
Переводы:
- С английского на русский (тематика - автомобили, железные дороги, бизнес, менеджмент, информационные технологии).
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