c0der_pro

Даян c0der_pro

 
29 летРоссия/Уфа
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание и продвижение сайтов от 3 дней!

Чем я занимаюсь:

  • Создание адаптивных и продающих сайтов (лендинг-пейджи, сайты-визитки, интернет-магазины, корпоративные сайты)
  • Продвижение сайтов в Яндекс.Директ и Google Adwords (Поиск, РСЯ/КМС, Ретаргетинг/Ремаркетинг)
Скидки постоянным клиентам! 
Сайт-визиткаGoogle Ads
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
guest_15172563978884
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
ЯД + РСЯ
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Директ и Адвордс ведение (газовые котлы)
Качественная работа за адекватные деньги. Заказываю уже второй раз. Доволен.
С Олегом работаю не первый раз, как всегда все на высшем уровне. Смело работайте с данным человеком. Рекомендую!
Ответный отзыв
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Директ и Адвордс ведение (элитные двери)
Качественно. Быстро. Работой доволен. Буду обращаться еще.
Рекомендую Олега как заказчика. Очень доволен сотрудничеством. Человек всегда на связи, все вопросы решаются оперативно.
Ответный отзыв
voronovo
Антон 
29 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Яндекс Директ для сайта производства мебели
Даян выполнил свою работу качественно и в оговоренные заранее сроки! Я рекомендую как специалиста по контекстнйо рекламы за разумные деньги!
Хороший заказчик с которым приятно работать, рекомендую!
Ответный отзыв