Создание и продвижение сайтов от 3 дней!
Чем я занимаюсь:
- Создание адаптивных и продающих сайтов (лендинг-пейджи, сайты-визитки, интернет-магазины, корпоративные сайты)
- Продвижение сайтов в Яндекс.Директ и Google Adwords (Поиск, РСЯ/КМС, Ретаргетинг/Ремаркетинг)
Действие аккаунта приостановлено!
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$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
- Портфолио по контекстной рекламе133 просмотра
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
6 лет назад
Качественная работа за адекватные деньги. Заказываю уже второй раз. Доволен.
Ответный отзыв
С Олегом работаю не первый раз, как всегда все на высшем уровне. Смело работайте с данным человеком. Рекомендую!
$50
10 баллов
6 лет назад
Качественно. Быстро. Работой доволен. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Рекомендую Олега как заказчика. Очень доволен сотрудничеством. Человек всегда на связи, все вопросы решаются оперативно.
$15
10 баллов
6 лет назад
Даян выполнил свою работу качественно и в оговоренные заранее сроки! Я рекомендую как специалиста по контекстнйо рекламы за разумные деньги!
Ответный отзыв
Хороший заказчик с которым приятно работать, рекомендую!