c2daverc1an

Приветствую, меня зовут Семен и я помогу Вам:
• Вдохнуть жизнь и добавить красок в Ваш дизайн-проект, применив магию 3D визуализации.
• Воплотить любые задумки и идеи по дизайну в более чем ощутимую реальность.
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ЧТО Я МОГУ:
✅ Предметная визуализация
✅ Визуализация интерьеров и экстерьеров
✅ Визуализация для сайтов и каталогов
ЧЕГО ТОЧНО НЕ БУДЕТ:
⛔️ Зачастую заказчики сталкиваются с тем, что исполнитель пропадает, не берет трубку, не отвечает на сообщения. Итог-несоблюдение сроков и сорванный проект. Все это влечет за собой зря потраченные нервы, деньги, и главное-время.
⛔️ Иногда исполнители завышают цены, переоценивая свои возможности; берут дополнительную плату за каждую правку
🎯ФИЛОСОФИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:
Я частный специалист, и забочусь о своем имидже, поэтому уделаю максимальное внимание качеству сервиса и работе с заказчиком
Стоимость проекта фиксируется и не меняется в процессе работы
Оплата производится Вами поэтапно
План работы, прикрепленный к каждому проекту
Отчетность о статусе выполнении заказа
Сотрудничая со мной, вы приобретете не только компетентного специалиста, но и надежного партнера, мыслящего с вами в одном направлении. А ведь это-залог успеха!
Все еще думаете ⁉️
Смотрите портфолио и решайтесь!
Мы вместе просчитаем Ваш проект, обсудим все Ваши идеи и найдем верное решение.