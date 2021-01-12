c2daverc1an

Дизайн интерьера / 3D визуализация

Приветствую, меня зовут Семен и я помогу Вам:

• Вдохнуть жизнь и добавить красок в Ваш дизайн-проект, применив магию 3D визуализации.

• Воплотить любые задумки и идеи по дизайну в более чем ощутимую реальность.

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ЧТО Я МОГУ:

✅ Предметная визуализация

✅ Визуализация интерьеров и экстерьеров

✅ Визуализация для сайтов и каталогов

ЧЕГО ТОЧНО НЕ БУДЕТ:

⛔️ Зачастую заказчики сталкиваются с тем, что исполнитель пропадает, не берет трубку, не отвечает на сообщения. Итог-несоблюдение сроков и сорванный проект. Все это влечет за собой зря потраченные нервы, деньги, и главное-время.

⛔️ Иногда исполнители завышают цены, переоценивая свои возможности; берут дополнительную плату за каждую правку

🎯ФИЛОСОФИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

Я частный специалист, и забочусь о своем имидже, поэтому уделаю максимальное внимание качеству сервиса и работе с заказчиком

 Стоимость проекта фиксируется и не меняется в процессе работы

 Оплата производится Вами поэтапно

 План работы, прикрепленный к каждому проекту

 Отчетность о статусе выполнении заказа

Сотрудничая со мной, вы приобретете не только компетентного специалиста, но и надежного партнера, мыслящего с вами в одном направлении. А ведь это-залог успеха!

Все еще думаете ⁉️

Смотрите портфолио и решайтесь!

Мы вместе просчитаем Ваш проект, обсудим все Ваши идеи и найдем верное решение.