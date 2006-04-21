Программист-разработчик

Здравствуйте!

Меня зовут Георгий. На сегодняшний день я практикую такие языки программирования, как Python, Java, GoLang, C++, C#, . Мне интересны сложные задачи, связанными с API. Имею опыт в разработке Web-приложений по типу Telegram бота или сайта. Увлекаюсь Unity, создавал рабочие начальные уровни для «шутеров». Отлично знаю работу SQL запросов. Имею большой опыт работы с БД.

У меня рабочий уровень английского языка. Свободно ориентируюсь и хорошо понимаю техническую документацию, форумы и блоги по IT.

Я хочу развиваться, совершенствоваться в сфере IT и уверен, что наилучший опыт можно получить, начиная с мелочей. Готов выполнять любые технические задачи от редактирования баз данных и заполнения таблиц до разработки Telegram-ботов.