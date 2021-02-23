cadcamdrawings

3D модели, чертежи на заказ. Конструкторская работа.

Выполняю:

- Чертежи под Ваши нужды, конструкторская работа.

- Сборочные чертежи и спецификации;

- 3D модели;

- Оцифровка чертежей с фотографий или картинок;

- Векторные чертежи с картинок или фото (для плазмореза, лазера и т.д. в формате dxf, dwg);

- Схемы;

- Студентам выполнение чертежей и 3D моделей для курсовых и дипломных работ (машиностроение).

- Модели для печати на 3D принтере (.stl)

Работаю в Компас 3D, SolidWorks, Powershape.

Стоимость зависит от сложности и времени выполнения работ.

Оплата на карту.