cadcamdrawings

3D модели, чертежи на заказ. Конструкторская работа.
Выполняю:
- Чертежи под Ваши нужды, конструкторская работа.
- Сборочные чертежи и спецификации;
- 3D модели;
- Оцифровка чертежей с фотографий или картинок;
- Векторные чертежи с картинок или фото (для плазмореза, лазера и т.д. в формате dxf, dwg);
- Схемы;
- Студентам выполнение чертежей и 3D моделей для курсовых и дипломных работ (машиностроение).
- Модели для печати на 3D принтере (.stl)
Работаю в Компас 3D, SolidWorks, Powershape.
Стоимость зависит от сложности и времени выполнения работ.
Оплата на карту.