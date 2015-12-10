cadproekt

Иосиф Ковач cadproekt

 
34 годаУкраина/Рахов
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка чертежей на всех стадиях проектирования. Архитектура.

Сертифицированый инженер-проектировщик. Инженер-технолог.

  • Разработка чертежей на всех стадиях проектирования
  • инженерный расчет всех типов конструкций
  • сруб, каркасно-щитовые дома (стиль "ФАХВЕРК", "ШАЛЕ") и др.

  • Разработка технологических карт и ППР. 
Стаж работы 3 года.

Сроки и цены зависят от предоставленного технического задания.  

Порядок оплаты: предоплата 50 %, возможны и другие варианты.

Работаю с електронными платежными  сервисами  ПРИВАТ 24   , helixmoney24.  

сотрудничество:

ООО "ШМИД ХОЛЬЦБАУ" holzbau.com.ua

Портфолио
Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $50от 4 дней
#206
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $50от 4 дней
#448