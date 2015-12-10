Разработка чертежей на всех стадиях проектирования. Архитектура.
Сертифицированый инженер-проектировщик. Инженер-технолог.
- Разработка чертежей на всех стадиях проектирования
- инженерный расчет всех типов конструкций
- сруб, каркасно-щитовые дома (стиль "ФАХВЕРК", "ШАЛЕ") и др.
- Разработка технологических карт и ППР.
Сроки и цены зависят от предоставленного технического задания.
Порядок оплаты: предоплата 50 %, возможны и другие варианты.
Работаю с електронными платежными сервисами ПРИВАТ 24 , helixmoney24.
сотрудничество:
ООО "ШМИД ХОЛЬЦБАУ" holzbau.com.ua
Портфолио
- Котедж в современном стиле.139 просмотров
- Спорткомплекс.149 просмотров
Архитектура зданий
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Чертежи и Схемы
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