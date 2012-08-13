Студентка, ищу работу переводчиком
Александра Александровна Гергенрейдер
Контакты: моб.8- 900-264-39-73, [email protected]
Личные данные:
Дата рождения: 08.03.1993.
Место проживания: г. Краснодар
Цель: Переводчик текстов
Опыт работы: Отсутствует
Базовое образование:
2011 г. – 2016 г. Краснодарский Филиал Российского Государственного Торгово - Экономического Университета
Факультет: экономический
Квалификация: экономист
Дополнительные сведения:
• английский язык: свободное владение
• PC - пользователь (MS Office);
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