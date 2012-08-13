caenna

Александра Гергенрейдер caenna

 
30 летРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Студентка, ищу работу переводчиком

Александра Александровна Гергенрейдер

Контакты: моб.8- 900-264-39-73, [email protected]

Личные данные:

Дата рождения: 08.03.1993.

Место проживания: г. Краснодар

Цель: Переводчик текстов

Опыт работы: Отсутствует

Базовое образование:

2011 г. – 2016 г. Краснодарский Филиал Российского Государственного Торгово - Экономического Университета

Факультет: экономический

Квалификация: экономист

Дополнительные сведения:

• английский язык: свободное владение

• PC - пользователь (MS Office);