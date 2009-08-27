Быстро и качественно выполняю переводы с/на испанский и английский

Дымнов Максим Сергеевич

Домашний телефон: (8879-3)97-17-90

Мобильный телефон: +7-962-432-19-85

Электронный ящик: [email protected]

[email protected]

Иностранные языки – испанский, английский.

Тематика переводов: туризм, реклама, художественный перевод, публицистика, ИТ.

Скорость перевода: 10-12 стр/день, до 70 стр в неделю

Направление переводов: испанский-русский-испанский, английский-русский-английский, испанский-английский-испанский.

Цена:

английский: от 200р/1800 зн с пробелами (в зависимости от сложности)

испанский: от 270р/1800 зн с пробелами (в зависимости от сложности)

Дополнительно: быстро и качественно выполняю переводы, ответственно и творчески подхожу к работе. Не раз отмечался клиентами за быстрый и грамотный перевод.