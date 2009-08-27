Быстро и качественно выполняю переводы с/на испанский и английский
Дымнов Максим Сергеевич
Домашний телефон: (8879-3)97-17-90
Мобильный телефон: +7-962-432-19-85
Электронный ящик: [email protected]
Иностранные языки – испанский, английский.
Тематика переводов: туризм, реклама, художественный перевод, публицистика, ИТ.
Скорость перевода: 10-12 стр/день, до 70 стр в неделю
Направление переводов: испанский-русский-испанский, английский-русский-английский, испанский-английский-испанский.
Цена:
английский: от 200р/1800 зн с пробелами (в зависимости от сложности)
испанский: от 270р/1800 зн с пробелами (в зависимости от сложности)
Дополнительно: быстро и качественно выполняю переводы, ответственно и творчески подхожу к работе. Не раз отмечался клиентами за быстрый и грамотный перевод.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Выделка шкур119 просмотров
- Звёздный замок123 просмотра