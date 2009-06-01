резюме
Имя и фамилия Цай Лань
Пол жен.
Дата рождения 1985-11
Город проживания Шанхай
Опыт работы 3 годa
E-mail [email protected]
контактный телефон 008618717785825
Опыт работы
2009/06—2010/06
Компания ООО Дон Синь
торговый агент
продажа запчастей для грузовиков Volvo, Scania, Man, Daf, Mercedes, Renault, Iveco
налаждение бизнес связи с зарубежными клиентами,в том числе руссими (телефонный разговор,общение по скайпер и email)
заключение внешноторгового контракта
встреча и сопровождение иностранных гостей на завод
исследование российского рынка автозапчастей
2009/04—2009/11 Five stein Шанхай лтд. промышленных печей
переводчик по русскому языку
Основные обязанности
Отвечаю за технический перевод (по тематике стекольной промышленности)с английского или китайского на русский
2008/02—2008/06 Азиоевропейский центр принадлежащий к газете Синьцзянских Экономических Новостей
переводчик по русскому языку
Основные обязанности
сбор и перевод ( с русского на китайский) коммерческих информаций,включая спрос,предложение и новости на российсском рынке
уровень образования
2004/09—2008/07 Санкт-петербургский государственный университет
Бакаравриат по специальноси английского языка и литературы
Профессиональные навыки
хорошее владение русском и английском языками
сертификат по русскому языку как иностранному третьего уровня.