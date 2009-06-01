резюме

Имя и фамилия Цай Лань

Пол жен.

Дата рождения 1985-11

Город проживания Шанхай

Опыт работы 3 годa

E-mail [email protected]

контактный телефон 008618717785825

Опыт работы

2009/06—2010/06

Компания ООО Дон Синь

торговый агент

продажа запчастей для грузовиков Volvo, Scania, Man, Daf, Mercedes, Renault, Iveco

налаждение бизнес связи с зарубежными клиентами,в том числе руссими (телефонный разговор,общение по скайпер и email)

заключение внешноторгового контракта

встреча и сопровождение иностранных гостей на завод

исследование российского рынка автозапчастей

2009/04—2009/11 Five stein Шанхай лтд. промышленных печей

переводчик по русскому языку

Основные обязанности

Отвечаю за технический перевод (по тематике стекольной промышленности)с английского или китайского на русский

2008/02—2008/06 Азиоевропейский центр принадлежащий к газете Синьцзянских Экономических Новостей

переводчик по русскому языку

Основные обязанности

сбор и перевод ( с русского на китайский) коммерческих информаций,включая спрос,предложение и новости на российсском рынке

уровень образования

2004/09—2008/07 Санкт-петербургский государственный университет

Бакаравриат по специальноси английского языка и литературы

Профессиональные навыки

хорошее владение русском и английском языками

сертификат по русскому языку как иностранному третьего уровня.