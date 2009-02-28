Молодой, зелёный архитектор (дизайнер) ищет работу.

Архитектурно-дизайнерское проектирование для малоэтажного строительства. Дизайн интерьеров. Декорирование. Арх. проект.

Частные жилые дома (коттеджи), квартиры, офисы.

Высокое качество, быстрота исполнения.

Разнообразные стили, любой метраж, от люкс класса до эконом.

rusmit гав gmail.com

А так же вообще любой дизайн и все что с ним связанно:)(полиграфия, дизайн сайтов, наружная реклама, баннеры, фирменные стили, логотипы и прочее, упаковка) (Хорошо рисую).

В связи с кризисом) и тем, что надо набивать портфолио, как архитектор (+дизайн интерьеров) работаю бесплатно на живых проектах.