Нужно взять записанный голос, немного его обработать (убрать шум, скомпрессировать) и свести голос с началом, концом и подкладкой. То, что должно получится, то есть примеры готовых подкастов здесь - http://shkolazhizni.ru/podcast/ Сейчас нужно свести 4 подкаста. Если ...