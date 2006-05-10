Для работ по необычному интернет-порталу требуется творчески мыслящий дизайнер информационных сайтов, арт-директор и менеджер проекта в одном лице. Задачи: – Участие в формировании конечных концепций разделов интернет-портала – Составление функциональных описаний, ведение части документации по проекту – Коммуникации с ...
Спиридонов Максим calend-rucalend-ru
- $5000Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Для ежедневной озвучки ленты подкастов проекта приглашаются опытные подкастеры и радиоведущие. Оплата 100 руб. за готовый подкаст. Работа постоянная. Начало разговора происходит только при условии записи тестового подкаста. Все инструкции здесь – http://shkolazhizni.ru/podcaster/Озвучивание5 заявокЗакрыт16 лет назад
Сайту http://shkolazhizni.ru требуется дизайнер, умеющий создавать идеальные по логике и новостные интерфейсы. Нужно сделать редизайн, приведя в рамки единого стилистического решения все то, что наращивалось шаг за шагом последний год. При обращении обязательно просьба указывать: 1. Стоимость ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно взять записанный голос, немного его обработать (убрать шум, скомпрессировать) и свести голос с началом, концом и подкладкой. То, что должно получится, то есть примеры готовых подкастов здесь - http://shkolazhizni.ru/podcast/ Сейчас нужно свести 4 подкаста. Если ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Сервису социальных закладок требуется творчески мыслящий программист для создания тулбара(ов) под IE, Opera, FF. Функции тулбаров типовые: добавить закладку, перейти в свой аккаунт и т.п. Подробно задачи обсуждаются по достижению понимания. При обращении просьба: 1. давать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Сейчас достраивается сайт с системой online-бронирования авиабилетов на немецком языке, рассчитанный на европейскую немецкоговорящую публику. В связи с этим мы ищем на постоянную работу специалиста со знаем немецкого и опытом работы по оптимизации немецких сайтов. Просим ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт17 лет назад
Ежедневный интернет-журнал «ШколаЖизни.ру» приглашает авторов. Мы готовы принять в свои ряды, как опытных профессионалов пера, так и начинающих журналистов. Мы платим до 100 долларов за статью. Полная информация здесь - http://shkolazhizni.ru/reg/Копирайтингнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $400
Требуется дизайнер - специалист по интерфейсному планированию для проведения работ по редизайну. Объем требующихся работ относительно небольшой. Сумма вознаграждения – 400 долларов. Требуется переосмыслить существующий дизайн http://shkolazhizni.ru/ согласно изменившемуся формату сайта. Сайт стал «новостным» проектом ...Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $500
Приглашаем редакторов и журналистов и журналистов к участию в конкурсе редакторов разделов на сайте «Календаре Праздников». Вы имеете возможность не только получить денежный приз, но и внести значимую лепту в свое портфолио, став одним из ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт18 лет назад