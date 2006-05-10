calend-ru

Спиридонов Максим calend-ru

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайнер сайтов и интерфейсов. Арт-директор

    $5000

    Для работ по необычному интернет-порталу требуется творчески мыслящий дизайнер информационных сайтов, арт-директор и менеджер проекта в одном лице. Задачи: – Участие в формировании конечных концепций разделов интернет-портала – Составление функциональных описаний, ведение части документации по проекту – Коммуникации с ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приглашаем подкастеров и радиоведущих

    Для ежедневной озвучки ленты подкастов проекта приглашаются опытные подкастеры и радиоведущие. Оплата 100 руб. за готовый подкаст. Работа постоянная. Начало разговора происходит только при условии записи тестового подкаста. Все инструкции здесь – http://shkolazhizni.ru/podcaster/

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн информационного сайта

    Сайту http://shkolazhizni.ru требуется дизайнер, умеющий создавать идеальные по логике и новостные интерфейсы. Нужно сделать редизайн, приведя в рамки единого стилистического решения все то, что наращивалось шаг за шагом последний год. При обращении обязательно просьба указывать: 1. Стоимость ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сведение аудио-подкастов

    Нужно взять записанный голос, немного его обработать (убрать шум, скомпрессировать) и свести голос с началом, концом и подкладкой. То, что должно получится, то есть примеры готовых подкастов здесь - http://shkolazhizni.ru/podcast/ Сейчас нужно свести 4 подкаста. Если ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Тулбар для социальных закладок под IE, Opera, FF

    Сервису социальных закладок требуется творчески мыслящий программист для создания тулбара(ов) под IE, Opera, FF. Функции тулбаров типовые: добавить закладку, перейти в свой аккаунт и т.п. Подробно задачи обсуждаются по достижению понимания. При обращении просьба: 1. давать ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Оптимизация немецкого сайта

    Сейчас достраивается сайт с системой online-бронирования авиабилетов на немецком языке, рассчитанный на европейскую немецкоговорящую публику. В связи с этим мы ищем на постоянную работу специалиста со знаем немецкого и опытом работы по оптимизации немецких сайтов. Просим ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуются авторы! Оплата до 100 долларов за статью.

    Ежедневный интернет-журнал «ШколаЖизни.ру» приглашает авторов. Мы готовы принять в свои ряды, как опытных профессионалов пера, так и начинающих журналистов. Мы платим до 100 долларов за статью. Полная информация здесь - http://shkolazhizni.ru/reg/

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется дизайнер - специалист по интерфейсному планированию

    $400

    Требуется дизайнер - специалист по интерфейсному планированию для проведения работ по редизайну. Объем требующихся работ относительно небольшой. Сумма вознаграждения – 400 долларов. Требуется переосмыслить существующий дизайн http://shkolazhizni.ru/ согласно изменившемуся формату сайта. Сайт стал «новостным» проектом ...

    HTML
    Дизайн интерфейсов и игр4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Вниманию редакторов и журналистов!

    $500

    Приглашаем редакторов и журналистов и журналистов к участию в конкурсе редакторов разделов на сайте «Календаре Праздников». Вы имеете возможность не только получить денежный приз, но и внести значимую лепту в свое портфолио, став одним из ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад