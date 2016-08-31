Навыки работы:

Visual FoxPro и SQL - 2 года. Разработка программ учета:строительные материалы, планово-календарный график,автоматизированная база данных по хранению штампов, материальные отчеты по подразделениям и прочие программы учета на предприятии.

1С - 2 года. Сопровождение систем учета на базе 1С:Бухгалтерия v7.7.1C:Предприятие 8.2. Доработка конфигураций, реализация нестандартной отчетности.

Web программирование - 1 год. Создание сайтов на CMS: Wordpress, Drupal, Joomla. Создание интернет магазина ниток, сайта по оказанию услуг компьютерной помощи, а так же сайта производственной компании. Знания Основных средств Вэб программирования:HTML,PHP,CSS,MySQL,JQuery и т.д.

Знания ООП, общие знания C#,C++,Java,Javascript

Дизайн- 2 года.Занимаю разработкой визиток, брошюр и прочей полиграфии. Вэб дизайн Coral Draw,Photoshop.