Нужно нарисовать дизайн для сайта-каталога организаций, занимающихся продажей окон, на примере: [url=http://xn----7sblvlgns.xn--p1ai/]Сдай-лом.рф[/url] .Поиск по карте применяя фильтры. Карточка организации. Возможность организациям самим создавать профиль. Предлагайте цены.
Александр Змеинский calmsnakecalmsnake
- Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно создать сайт- каталог организаций, На примере: [url=http://1dentist.ru/]1dentist.ru[/url]. Поиск по карте применяя фильтры. Карточка организации. Возможность организациям самим создавать профиль. Спрограмиировать по готовому дизайну. Предлагайте цены.Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать интернет магазин спортивных товаров по дизайн-макету. 8 групп товаров. Нужно прикрутить к каждому товару комментарии. Форму обратной связи. Платежную систему: Яндекс-деньги, Webmoney, Кредитные карты. Срок 7 дней, без опозданий. Предлагайте примерную стоимость и на чем ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайн для нового сайта-визитки для фирмы, которая занимается оптовой реализацией аксессуаров для авто (ароматизаторы, коврики, щетки-дворники и тд.). Срок - 5 дней, без опозданий. Жду ваших предложений.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт7 лет назад