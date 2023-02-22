Копирайтер/переводчик

Моя услуга перевода текста с английского на русский и на оборот предназначена для тех, кто ищет качественный перевод по различным тематикам. Я имею более чем 2-летний стаж в области перевода, что гарантирует качество и точность перевода. Я уверенно владею английским и русским языками, что позволяет мне переводить текста разной сложности.

Я готов перевести любой тип текста, включая научные, технические, бизнес-документы, рекламные материалы и другие. Моя цель - сохранить смысл и содержание исходного текста, передавая его точно и грамотно на другой язык.

Кроме того, я готов работать с любыми объемами текста и настроен на сотрудничество с клиентами из разных стран. Я предоставляю быстрый и качественный сервис по доступной цене. Вы можете быть уверены в качестве моей работы и в том, что ваши переводы будут выполнены профессионально и вовремя.