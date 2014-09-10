Качественная верстка! Долгосрочное сотрудничество! Исправление багов

Образование — высшее, инженер-технолог открытых горных работ, горный факультет СПГГИ (ТУ) им. Плеханова.

Язык — английский технический (средний уровень).

Знание HTML5, CSS3:

использование новых тегов — header, nav, footer, article и т. д., которые добавляют логическую и семантическую упорядоченность коду, например для распознавания браузерами для людей с ограниченными способностями. Добавление новых тегов для распознавания IE8.

Использование новых свойств, например, background-size, background-origin, background-clip, border-radius, возможность использования нескольких изображений в одном блоке, адаптация этой возможности в IE8, использование линейных и радиальных градиентных фонов (linear-gradient, radial-gradient), использование в формах

Кроссбраузерность — использование префиксов браузеров для некоторых свойств, адаптация кода для IE8.

Грамотное управление каскадностью (без конфликтов) —, например, использование в блоках вместо идентификаторов(id) классы(class).

Использование в меню табличной (table), строчно-болочной (inline-block) и с плавающими элементами верстки.

проверю код на валидаторах для соответствия стандартам W3C.

Знание javascript, jQuery.

Работа как над проектами «с нуля», так и исправление чужого кода.

Занимаюсь только фрилансом, поэтому всегда на связи (в будни с 9:00-21:00).

Поддержка мобильных устройств (планшеты, смартфоны). Все проверяю с помощью эмуляторов (например, Genymotion). Адаптация под мобильные устройства за отдельную плату, если иное не было оговорено заранее.

Для лучшей навигации по стилям, распределение CSS по отдельным файлам (сброс первоначальных настроек, шрифт, общая разметка (отедльно для ПК, планшетов и смартфонов), изображения и т.д.)

Делаю сброс первоначальных настроек браузеров, т.к. в каждом браузере но есть отличия в настройках.

Если вдруг были допущены какие-то ошибки или вылезают баги в моем коде, исправлю все бесплатно.

Минимальный срок выполнения полной верстки "с нуля" — 2 дня.