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Алена
campanula777bkru
campanula777bkru
36 лет
Беларусь
/
Минск
год на
фриланс
-бирже
Была
7 месяцев назад
Делаю первые шаги в мире дизайна. К каждому проекту прикреплена ссылка на него - заходите, смотрите !
Знание css, html, фигма
HTML
CSS
Я против войны в Украине!
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Флексбоксы. Сайт компьютерных игр 2
12 просмотров
Space
9 просмотров
Флексбоксы
8 просмотров
HTML5, гиперссылки
12 просмотров
Сайт компьютерных игр
4 просмотра
Работа с позиционированием
8 просмотров
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