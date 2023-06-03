campanula777bkru

Алена campanula777bkru

 
36 летБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Делаю первые шаги в мире дизайна. К каждому проекту прикреплена ссылка на него - заходите, смотрите !

Знание css, html, фигма

HTMLCSS
Портфолио