Образование:
1. (07.2002 - 07.2007) МГУ им. Ломоносова, факультет ВМиК (вычислительной математики и кибернетики)
статус: выпускница
2. (02.2008 - 02.2010) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), COPPE
(Гос. Университет Рио-де-Жанейро)
Специальность – механика (обучение на португальском языке)
Языки:
Русский-английский-португальский
Технический перевод
Опыт:
Перевод технических статей с португальского на английский язык для компании GURTEQ (http://www.gurteq.com/)
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