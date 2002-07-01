Образование:

1. (07.2002 - 07.2007) МГУ им. Ломоносова, факультет ВМиК (вычислительной математики и кибернетики)

статус: выпускница

2. (02.2008 - 02.2010) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), COPPE

(Гос. Университет Рио-де-Жанейро)

Специальность – механика (обучение на португальском языке)

Языки:

Русский-английский-португальский

Технический перевод

Опыт:

Перевод технических статей с португальского на английский язык для компании GURTEQ (http://www.gurteq.com/)