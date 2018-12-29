Бизнес начинается со сделки. А сделку нужно регистрировать.

Опыт ведения бухгалтерского и налогового учета более 6 лет (бухгалтер в единственном числе).

Постоянные клиенты по всей России (Москва, Краснодар, Тюмень, Сочи, Санкт-Петербург и т.д.)

Работаю с фирмами: общепит, розница, услуги, производство, строительство.

Всегда могу получить консультацию у налогового инспектора и специалиста трудовой инспекции.

Постоянно повышаю квалификацию, сейчас получаю степень магистра по судебно-бухгалтерской экспертизе.

В прошлом году заняла 2 место (из 45 000 чел.) на Всероссийском конкурсе 1С:ИТС, являюсь профессионалом в 1С, что подтверждено компанией 1С.

Работала в аудиторской фирме старшим бухгалтером (в т.ч. делала восстановление учета, подготавливала документы для налоговой проверки, проводила аудиторскую проверку), работала в международной компании Sefora(дочерняя компания Луи Витон) бухгалтером , так же проходила налоговые и аудиторские проверки. Сейчас после увольнения оказываю услуги восстановления учета в области расходов компании Sefora.