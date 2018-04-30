cap68

Роман cap68

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка каталога в пдф формате для Архитектора

    Необходимо разработать сделать два каталога готовых проектов. Логотипы и цвета компании есть, требуется грамотная адаптация под формат каталога. Расположение Горизонтальное, чтобы была возможность распечатать на глянце. Визуализация домов имеется (изображения качественные) ниже ...

    Верстка полиграфии25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется копирайтер

    Необходимо написать продающие текста для: -Коммерческого предложения -Для объявлений авито (10шт) Сфера- проектирование и строительство частных домов

    Продающие тексты8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать дизайн, логотипа личного бренда архитектора

    Необходимо сделать дизайн для личного бренда Архитектора частных домов. Что именно: -Дизайн титульного листа проекта -Дизайн таблички-вывески -Дизайн логотипа (в нескольких исполнениях) - для визиток,ручек, блокнотов, договоров и т.д. ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать ЗД визуализацию

    $25

    Необходимо построить ЗД модель двухэтажного дома с визуализацией с 4-ех сторон. Задание по цветовым решениям сообщу лично исполнителю. Исходник к которому нужна визуализация в приложении. 4 фасада. Прежде чем оставить заявку, читайте ...

    3D-графика18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Цветовое решение фасадов

    $10

    Задача: Есть автокадовский файл с 4мя фасадами в 2d, Нужно наложить цветовые решения с картинок которые в приложении.

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад