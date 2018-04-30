Необходимо разработать сделать два каталога готовых проектов. Логотипы и цвета компании есть, требуется грамотная адаптация под формат каталога. Расположение Горизонтальное, чтобы была возможность распечатать на глянце. Визуализация домов имеется (изображения качественные) ниже ...
- Верстка полиграфии25 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать продающие текста для: -Коммерческого предложения -Для объявлений авито (10шт) Сфера- проектирование и строительство частных домовПродающие тексты8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать дизайн для личного бренда Архитектора частных домов. Что именно: -Дизайн титульного листа проекта -Дизайн таблички-вывески -Дизайн логотипа (в нескольких исполнениях) - для визиток,ручек, блокнотов, договоров и т.д. ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $300
Необходимо сделать ЗД визуализацию на 30 домов, разной сложности (1-ые, 2-ух этажные дома) Пример какая требуется детализация на картинках ниже3D-графика15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Необходимо построить ЗД модель двухэтажного дома с визуализацией с 4-ех сторон. Задание по цветовым решениям сообщу лично исполнителю. Исходник к которому нужна визуализация в приложении. 4 фасада. Прежде чем оставить заявку, читайте ...3D-графика18 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Задача: Есть автокадовский файл с 4мя фасадами в 2d, Нужно наложить цветовые решения с картинок которые в приложении.3D-графика5 заявокЗакрыт7 лет назад