Необходимо разработать сделать два каталога готовых проектов. Логотипы и цвета компании есть, требуется грамотная адаптация под формат каталога. Расположение Горизонтальное, чтобы была возможность распечатать на глянце. Визуализация домов имеется (изображения качественные) ниже ...