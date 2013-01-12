Tребуются качественно выполненые письменные переводы текстов, статей, публикаций и прочее на безупречный английский. Тематика — юриспруденция, финансы, нефть и газ, HR. Перевод должен быть сделан так, как если бы его готовил ...
- $250Переводы10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуются качественно выполненые письменные переводы текстов, статей, публикаций и прочее на безупречный английский. Тематика — юриспруденция, финансы, нефть и газ, HR. Перевод должен быть сделан так, как если бы его готовил ...Переводы10 заявокЗакрыт12 лет назад
Начали внедрять в компании систему vTiger 5.4. Опыта разработки в данной системе нет хотелось бы найти людей которые бы могли подсказать основные принципы создания доп модулей и изменения существующих...Базы данныхнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Задание: 1.Сделать подробный анализ архитектуры уже существующего сайта. 2.Предложить варианты/прототипы ключевых страниц, дизайнерские, графические и текстовые доработки. 3.Аргументировать предложенные Вами варианты. Есть желание сделать нестандартный сайт, хочется ...Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад