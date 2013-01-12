capitalbe

Грэм capitalbe

 
55 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Качественные переводы с русского на английский

    $250

    Tребуются качественно выполненые письменные переводы текстов, статей, публикаций и прочее на безупречный английский. Тематика — юриспруденция, финансы, нефть и газ, HR. Перевод должен быть сделан так, как если бы его готовил ...

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переводчик с русского на английский

    $250

    Требуются качественно выполненые письменные переводы текстов, статей, публикаций и прочее на безупречный английский. Тематика — юриспруденция, финансы, нефть и газ, HR. Перевод должен быть сделан так, как если бы его готовил ...

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • V-Tiger CRM, разработка и внедрение новых модулей

    Начали внедрять в компании систему vTiger 5.4. Опыта разработки в данной системе нет хотелось бы найти людей которые бы могли подсказать основные принципы создания доп модулей и изменения существующих...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оценка и доработка существующего сайта

    $500

    Задание: 1.Сделать подробный анализ архитектуры уже существующего сайта. 2.Предложить варианты/прототипы ключевых страниц, дизайнерские, графические и текстовые доработки. 3.Аргументировать предложенные Вами варианты. Есть желание сделать нестандартный сайт, хочется ...

    Тестирование сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад